Чи має право працівник отримати доплату за виконання обов‘язків відсутнього колеги: пояснення Державної служби з питань праці

Державна служба з питань праці через своє Північно-Східне міжрегіональне управління надала роз'яснення щодо доплат працівникам за виконання додаткових обов'язків.

Законодавство України, зокрема стаття 105 Кодексу законів про працю, передбачає обов'язкову доплату працівникам, які беруть на себе додаткове робоче навантаження. Це стосується випадків, коли співробітник, не припиняючи виконувати свої основні обов'язки, визначені трудовим договором, додатково виконує роботу за іншою посадою або тимчасово заміщує відсутнього колегу. Про це пише sud.ua.

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Важливо зазначити, що конкретні розміри таких доплат не регулюються на державному рівні. Натомість вони повинні бути чітко прописані в колективному договорі підприємства, установи чи організації. Саме цей документ визначає умови та розмір додаткової оплати за суміщення посад або виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників.

Нагадаємо, ми вже писали, як зміняться субсидії в Україні з 1 листопада.

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