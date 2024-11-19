Имеют ли право гражданские носить военную форму: объяснение юриста

По словам адвоката Татьяны Козаченко, выступившей в эфире телеканала Киев24, ношение военной формы гражданскими лицами, хотя и может вызвать недовольство военнослужащих, не нарушает действующее законодательство Украины.

Эксперт пояснила, что украинское законодательство не содержит четкого определения понятия "военная форма". Таким образом, использование одежды с камуфляжным принтом или пиксельным рисунком не классифицируется как ношение военной формы.

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Административная ответственность наступает исключительно в случаях, когда на одежде присутствуют военные опознавательные знаки, такие как шевроны и погоны. Без этих элементов ношение камуфляжа не влечет никакой ответственности.

В то же время Козаченко выразила обеспокоенность по поводу случаев использования камуфляжной одежды для совершения преступлений. По ее мнению, этот вопрос нуждается в законодательном урегулировании для обеспечения надлежащего наказания нарушителей.

Напомним, мы уже писали, на какую компенсацию могут рассчитать военной в случае переезда и съема жилья.

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