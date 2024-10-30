Имеют ли право на отсрочку от призыва студенты иностранных вузов

Право на отсрочку от призыва распространяется на украинских студентов стационара, за исключением тех, кто получает второе высшее или учится на низшем образовательном уровне. Особая ситуация сложилась со студентами зарубежных университетов.

Эту тему прокомментировала правозащитница Виктория Панченко. Она подчеркнула, что студенты иностранных вузов не могут получить отсрочку от призыва. Об этом в интервью ТСН рассказала адвокат Виктория Панченко.

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Причина в том, что зарубежные учебные заведения не имеют украинской лицензии и не осуществляют образовательную деятельность на территории Украины. Поэтому они лишены доступа к ЕГЭБО (Единой государственной электронной базы по вопросам образования).

Как следствие, иностранные вузы не могут выдать необходимую справку об обучении студента с информацией о соблюдении последовательности получения образования.

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