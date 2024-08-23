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Имеют ли право забронировать работника без военного билета: объяснение юриста

Цихоцкая Мария

Имеют ли право забронировать работника без военного билета: объяснение юриста
Недавние изменения в законодательстве упростили процедуру бронирования работников

Недавние изменения в законодательстве упростили бронирование работников. Теперь работодатели могут оформить бронирование для своих сотрудников с помощью электронного сервиса "Действие". Это значительно ускоряет процесс и делает невозможным необходимость личного посещения ТЦК и СП. Об этом пишет novyny.pro.

Кто может быть забронирован?

Бронирование могут получить работники предприятий, признанные критически важными для функционирования экономики страны. Список таких предприятий утверждается правительством.

Как оформить бронирование?

  1. Сформировать список работников: Работодатель составляет список сотрудников, которых необходимо забронировать.
  2. Собрать необходимые документы: Документы, подтверждающие бронирование, включают:
    • Военно-учетный документ работника.
    • Паспорт гражданина Украины.
    • Заявление от работника о желании быть забронированным.
    • Объяснительная записка от работодателя о необходимости бронирования этого работника.
  3. Подать документы: Собранные документы подаются в уполномоченный орган.
  4. Ожидание решения: Рассмотрение документов занимает около месяца.

Важные нюансы:

  • Военно-учетные данные: Для оформления бронирования через "Действие" необходимо, чтобы данные работника были актуальны в реестре военнообязанных.
  • Одно основание для бронирования: Каждый военнообязанный может оформить бронирование только по одному основанию.
  • Квота на бронирование Сейчас действует ограничение на количество бронированных работников – не более 50% от общего количества военнообязанных на предприятии.

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Внедрение электронного бронирования – это важный шаг к упрощению бизнес-процессов и обеспечению стабильной работы критически важных предприятий в условиях военного положения. 

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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