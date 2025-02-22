Имеют ли работники агропредприятий право на бронь и как ее получить

Работники аграрных предприятий, играющих критически важную роль в украинской экономике, имеют право на бронь от мобилизации.

Юрист Дмитрий Франчук объяснил, что аграрии могут получить бронирование в соответствии с законодательством, но этот процесс имеет свои особенности. Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на бронь имеют работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих функционирование агропромышленного комплекса во время посевной или уборочной кампании.

Предприятия аграрного сектора могут воспользоваться этим правом, если они внесены в список критически важных для экономики и продовольственной безопасности страны. Для этого их руководство должно подать соответствующие документы Министерству аграрной политики Украины, которое согласовывает списки с Генеральным штабом ВСУ. После получения бронирования, такие работники не подлежат мобилизации. Об этом пишет РБК.

В зависимости от региона и типа хозяйства аграрии также могут обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) с ходатайством об отсрочке на период посевной или сбора урожая. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие их занятость в сельскохозяйственных работах, в частности, справку от предприятия, трудовой договор или документы на фермерское хозяйство.

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Фермеры, работающие как физические лица-предприниматели или учредители фермерских хозяйств, также могут претендовать на отсрочку, если докажут, что их деятельность критически важна для региона. Это могут быть документы о площади обрабатываемых земель, наличии наемных работников или объемах производства сельскохозяйственной продукции.

В некоторых случаях аграрии получают бронь только на период посевной или сбора урожая, хотя законодательно это не закреплено. Важную роль играют решения местных военных администраций и запросы от аграрных предприятий.

Франчук советует заранее обращаться в Министерство аграрной политики и областные военные администрации для внесения предприятия в список критически важных. Если мобилизация уже состоялась, ее можно обжаловать в суде, аргументируя необходимостью продолжения работы в сфере сельского хозяйства.

Отметим, что бронированию подлежит до 50% военнообязанных работников, а в отдельных случаях – до 100%.

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