Индексация пенсий: повлияет ли это на получение субсидий

В марте 2025 года в Украине произошла очередная индексация пенсий – выплаты выросли на 11,5%. Однако для части пенсионеров это повышение имело неожиданные последствия: из-за роста доходов некоторые потеряли право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает портал "На пенсии". Несмотря на относительно небольшое увеличение пенсий, у ряда граждан выросла сумма среднемесячного дохода, которая теперь превышает установленный порог.4 240 гривен на одного человека в семье. В соответствии с новыми правилами, введенными в 2025 году, если этот лимит превышен — льгота на коммуналку автоматически отменяется.

Чем отличаются льготы от субсидий

Хотя и льготы, и субсидии имеют одну цель — помочь оплатить коммунальные услуги, механизм их действия разный.

Субсидия – это адресная денежная помощь, которая поступает на счет получателя и используется для покрытия части расходов на ЖКУ. Ее может оформить любой, если удовлетворяет критериям дохода.

– это адресная денежная помощь, которая поступает на счет получателя и используется для покрытия части расходов на ЖКУ. Ее может оформить любой, если удовлетворяет критериям дохода. Льгота — скидка на коммунальные платежи, которая сразу учитывается в платежках. Она предоставляется исключительно определенным социальным категориям и действует в течение года.

Кто имеет право на льготы

Право на льготы имеют следующие категории граждан:

ветераны войны;

ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;

многодетные семьи;

работники бюджетной сферы (учителя, медики, библиотекари, культурные работники), проживающих в сельской местности или поселках городского типа.

Льготы также распространяются на членов их семей: мужа или жену, детей до 18 лет, а также находящихся на иждивении лиц с инвалидностью.

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Что делать, если льготу отменили

Если после повышения пенсии ваш доход превысил допустимый уровень и льготу отменили — не стоит паниковать. Вы можете обратиться за субсидией, которая рассчитывается индивидуально с учетом расходов на коммунальные услуги и общего дохода семьи.

Подать заявление можно:

Оффлайн – в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда;

– в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда; Онлайн – через вебпортал ПФУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, как страховой стаж влияет на размер пенсии.

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