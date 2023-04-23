Интересный вкус и мало калорий: пицца из цветной капусты

Если вы на диете или хотите уменьшить потребление углеводов – рецепт пиццы на лепешке из цветной капусты именно для вас.

Ингредиенты:

– 1 кочан цветной капусты (около 600 г)

– 1 яйцо

– 100 г твердого сыра

– соль, перец, орегано по вкусу

– 200 г томатного соуса

– 150 г моцареллы

– начинка на ваш вкус (колбаса, грибы, оливки, перец и т.д.)

Разделите капусту на соцветия и промойте. Высушите салфетками.

Измельчите капусту в блендере. Консистенция должна напоминать рис.

Положите в миску капустную смесь и поставьте в микроволновку на 5 минут на максимальную мощность. При отсутствии микроволновки отварите капусту до мягкости и отожмите лишнюю жидкость.

К капустной крошке добавьте яйцо, натертый сыр, орегано, посолите и поперчите. Смешайте все ингредиенты.

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Противень застелите пергаментом или смажьте маслом. Получившуюся смесь выложите на противень. Толщина слоя смеси должна быть не более 0,5 см. Сделайте бортики по краям и отправьте запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.

Выньте из духовки и мажьте томатным соусом. Посыпьте сыром и выложите начинку, которая вам нравится.

Запекайте еще 10 минут. Подавайте.

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