Интересный вкус и мало калорий: пицца из цветной капусты
Если вы на диете или хотите уменьшить потребление углеводов – рецепт пиццы на лепешке из цветной капусты именно для вас.
Ингредиенты:
– 1 кочан цветной капусты (около 600 г)
– 1 яйцо
– 100 г твердого сыра
– соль, перец, орегано по вкусу
– 200 г томатного соуса
– 150 г моцареллы
– начинка на ваш вкус (колбаса, грибы, оливки, перец и т.д.)
Разделите капусту на соцветия и промойте. Высушите салфетками.
Измельчите капусту в блендере. Консистенция должна напоминать рис.
Положите в миску капустную смесь и поставьте в микроволновку на 5 минут на максимальную мощность. При отсутствии микроволновки отварите капусту до мягкости и отожмите лишнюю жидкость.
К капустной крошке добавьте яйцо, натертый сыр, орегано, посолите и поперчите. Смешайте все ингредиенты.
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Противень застелите пергаментом или смажьте маслом. Получившуюся смесь выложите на противень. Толщина слоя смеси должна быть не более 0,5 см. Сделайте бортики по краям и отправьте запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.
Выньте из духовки и мажьте томатным соусом. Посыпьте сыром и выложите начинку, которая вам нравится.
Запекайте еще 10 минут. Подавайте.
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