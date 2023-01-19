Интернет будет работать 2-4 часа: В Киеве создадут сеть бесплатных точек Wi-Fi на случай отключений света

"Укртелеком" создает сеть бесплатных точек Wi-Fi в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове. Об этом заявил в интервью генеральный директор "Укртелекома" Юрий Курмаз. Его спросили насколько вероятным он считает тотальный блекаут связи в Украине более чем на 1-3 суток и как в Укртелекоме планируют восстанавливаться после такой проблемы.

Юрий Курмаз не верит в сценарий тотального блекаута, но в компании готовятся к такому развитию событий. Он добавил, что компанией разработаны и постоянно усовершенствуются сценарии обеспечения абонентов связью при той или иной продолжительности блекаута.

"Обсуждая разные сценарии при блекауте, мы в "Укртелекоме" приняли решение открыть сеть бесплатных публичных Wi-Fi-зон в пяти городах, где мы несколько лет назад осуществили модернизацию нашей инфраструктуры и установили активные уличные шкафы. Уверен, что многие горожан в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове видели такие серые шкафы", – рассказал Курмаз.

Шкафы, о которых идет речь в сообщении, это MSAN – Multi-Service Access Node – мультисервисная платформа доступа – устройство, соединяющее абонентские линии с ядром сети.

"Мы разместили на них наклейки-указатели, сообщающие, что здесь можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Таких зон с публичным Wi-Fi в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове более 700, где в течение 2-4 часов блекаута можно будет воспользоваться доступом к интернету. Как раз готовимся широко анонсировать этот проект", – говорит CEO Укртелеком.

Напомним, ранее украинские школьники разработали Telegram бота, который будет извещать о наличии света в доме.

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