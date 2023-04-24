Используют 'сирийскую тактику': Маляр прокомментировала ситуацию в Бахмуте

Украинские защитники продолжают героически сдерживать оккупантов на одном из самых горячих участков фронта – на Бахмутском направлении. Заместитель главы Минобороны Анна Маляр рассказала, что сейчас происходит на фронте.

По ее словам, оккупанты применяют так называемую "сирийскую тактику" в попытках оккупировать Бахмут. Такая стратегия включает в себя полное уничтожение зданий, написала Маляр в Telegram.

Замминистра обороны указала, что попытки наступления российских войск наблюдаются на Марьинском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. В то же время, на Лиманском направлении оккупанты не смогли прорвать оборону и их активность снизилась.

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Маляр отметила, что в Бахмутском направлении противник хочет вытеснить украинских защитников с позиций в Бахмуте.

"Используя так называемую "сирийскую тактику" тотального разрушения зданий и сооружения, враг кое-где продвигается за счет уничтоженных объектов. Вместе с тем, наши защитники совершают активные штурмовые действия и не дают врагу взять город под контроль. Кроме того, противник постоянно штурмует пригород Бахмута", – объяснила она.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года.

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