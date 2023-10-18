Исследование ученых доказывает, что вратари воспринимают мир по-другому

В спортивной отрасли недовольны тем, как мало внимания уделяется вратарям – этой важной, но несколько недооцененной позиции в футболе. Вратарь, как правило, стоит отдельно от других игроков, имеет другую одежду и играет по отличным правилам. И научные исследования подтверждают, что вратари воспринимают мир вокруг себя с другой перспективы.

Читайте также: Помогут проснуться и подбодрят: восемь упражнений, которые следует сделать утром

По результатам исследования, проведенного ирландскими учеными, оказалось, что вратари имеют особые возможности в обработке информации по сравнению с другими не играющими футболистами и людьми. Исследование включало группу из 60 участников, включая профессиональных футболистов – 20 вратарей и 20 полевых игроков, а также 20 человек, не игравших в футбол.

"Вратарям приходится принимать тысячи очень быстрых решений на основе ограниченной или неполной сенсорной информации, в отличие от других футболистов", – объясняет поведенческий нейробиолог и бывший профессиональный вратарь Майкл Квинн из Дублинского городского университета.

Отмечено, что вратари обладают большей способностью совмещать информацию из разных сенсорных органов, что было подтверждено результатами исследования. Участники эксперимента проходили тесты на обработку и интеграцию информации от разных сенсоров. Вратари обнаружили большую эффективность в мультисенсорной обработке, что позволяет им более точно и быстрее оценивать время аудиовизуальных сигналов.

Согласно результатам, вратари также обнаружили меньшее взаимодействие между визуальными и слуховыми стимулами, что свидетельствует об их склонности разделять сенсорные сигналы.

Исследователи сейчас обсуждают, является ли эта особая мультисенсорная обработка результатом вратарской игры или может стать основой для выбора этой позиции в юном возрасте. Футбольные вратари вынуждены сверхбыстро реагировать на происходящее на поле, такие как звук удара мяча и его движение в воздухе, в зависимости от того, где они находятся на поле и какие задачи перед ними стоят.

Исследователи планируют дальнейшее исследование, включая другие позиции в футболе, такие как нападающий и центральный защитник, для определения возможных отличий в мультисенсорной обработке у игроков на разных позициях.

Эта работа может пролить свет на то, почему вратари являются исключительными игроками на поле и как их особые навыки влияют на их игру.

Ранее врачи рассказали об 11 способах уменьшить преждевременное старение кожи и предотвратить появление морщин.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!