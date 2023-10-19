Исследователи назвали пять продуктов, богатых пребиотиками

Возрастает количество доказательств того, что потребление пребиотиков, типов клетчатки, стимулирующих кишечные бактерии, может способствовать здоровому микробиому кишечника. В частности, исследователи назвали пять продуктов с высоким содержанием пребиотиков.

Это зелень одуванчика, топинамбур, чеснок, лук-порей и обычный лук. Об этом сообщает SCITECHDAILY.

В дополнение к поддержке кишечных микробов, продукты, богатые пребиотиками, содержат большое количество клетчатки.

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Пребиотики, которые можно рассматривать как пищу для микробиом, отличаются от пробиотиков, содержащих живые микроорганизмы. Оба могут потенциально принести пользу здоровью, но они действуют по-разному.

Продукты, содержащие пшеницу, занимают ниже место в списке. Продукты с небольшим содержанием пребиотиков или без них – молочные продукты, яйца, растительное масло и мясо.

По данным исследователей, человеку нужно потреблять примерно половину маленького лука, чтобы получить 5 грамм пребиотиков.

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