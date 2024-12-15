Истечение опционов на $19,8 млрд в Bitcoin: Чего ожидать?

Криптовалютный рынок готовится к важному событию: истечению опционов на Bitcoin на сумму $19,8 млрд, которое произойдет 27 декабря 2024 года в 8:00 по UTC. С ценой Bitcoin около $100,000 после недавнего роста это событие может вызвать значительную волатильность на рынке и повлиять на его траекторию в новом году.

Текущая ситуация на рынке

Цена Bitcoin выросла на 68% за последние три месяца, что значительно ослабило пут-опционы (продажа). Общий открытый интерес на кол-опционы (покупка) составляет $12 млрд, превышая $7,8 млрд в пут-опционах. Лидерами на рынке являются Deribit (72% доли рынка), за ним следуют CME (12%) и Binance (9%).

Бычий импульс поддерживают:

Институциональные инвестиции , включая $4,5 млрд, привлеченные ETF в декабре.

, включая $4,5 млрд, привлеченные ETF в декабре. Крупные покупки, такие как MicroStrategy, которая приобрела 21,550 BTC, и MARA Holdings, купившая 11,744 BTC.

Кроме того, рынок подогревают предложения о создании стратегического резерва Bitcoin в США, выдвинутые сенатором Синтией Ламмис.

Быки против медведей: позиции перед истечением

И быки, и медведи пытаются повлиять на спотовую цену Bitcoin перед истечением опционов. Быки стремятся удержать цену выше $100,000, а медведи хотят опустить ее ниже $95,000, чтобы минимизировать потери.

Если цена BTC останется около $100,500 во время истечения, только пут-опционы на $275 млн сохранят свою ценность, что дает преимущество быкам.

Возможные сценарии на 27 декабря

Вот пять сценариев на основе текущих ценовых трендов:

$90,000–$95,000 Кол-опционы: $4,6 млрд

Пут-опционы: $1,1 млрд

Чистый результат: $3,6 млрд в пользу кол-опционов. $95,000–$100,000 Кол-опционы: $5,6 млрд

Пут-опционы: $520 млн

Чистый результат: $5,1 млрд в пользу кол-опционов. $100,000–$105,000 Кол-опционы: $7,12 млрд

Пут-опционы: $240 млн

Чистый результат: $6,9 млрд в пользу кол-опционов. $105,000–$112,000 Кол-опционы: $8,13 млрд

Пут-опционы: $120 млн

Чистый результат: $8 млрд в пользу кол-опционов.

Что на кону?

Для медведей : Цена ниже $95,000 поможет сократить потери.

: Цена ниже $95,000 поможет сократить потери. Для быков: Пробитие $105,000 обеспечит значительные выигрыши и, возможно, установит новый исторический максимум.

Основные выводы

Истечение опционов может стать ключевым моментом. Пробитие отметки $105,000 усилит бычий импульс, тогда как падение ниже $95,000 ослабит текущее ралли.

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