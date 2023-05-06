'Историческое событие для украинцев': в Воздушных силах подтвердили сбивание российского 'Кинжала'

4 мая украинские силы противовоздушной обороны при отражении очередной российской атаки ликвидировали ракету Х-47, которую выпустил МиГ-31К с территории России. Эту информацию подтвердил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

В своем Телеграм-канале он сообщил, что это историческое событие для украинцев. "Приветствую украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" Кинжал". По его словам, уничтожить российскую ракету помогла система воздушной обороны "Patriot".

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В своем сообщении Олещук объяснил долгое молчание об этом случае тем, что нельзя заранее обнародовать информацию, которой может воспользоваться противник.

Напомним, 5 мая информационно-консалтинговая компания Defense Express, освещающая вопросы безопасности государства, сообщила, что располагает фото обломков сбитой ракеты со следами поражения. Именно эту ракету, заметило издание, россияне выпустили по Киеву в ночь на 4 мая.

"Вооруженные Силы Украины впервые успешно перехватили российскую "гиперзвуковую" ракету Х-47 "Кинжал" около 02:40 4 мая в небе над Киевом", — говорилось в сообщении.

В Defense Express сообщили, что обломки "Кинжала" без боевой части упали на стадионе в пределах Киева. Однако в этот же день представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат опроверг эту информацию.

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