Ивана Купала 2023: традиции и запреты праздника

Праздник Ивана Купала является традиционным в Украине и отмечается 7 июля. Они имеют древние корни и связаны с поклонением Солнцу, воде и природе. Этот праздник объединяет языческие и христианские традиции.

Название праздника имеет христианское происхождение, оно связано с именем Иоанна Крестителя. По легенде, он был предшественником Иисуса Христа, который предсказал его пришествие и позже крестил Иисуса в реке Иордан. Креститель переводится с греческого как "купающий".

Во время праздника Ивана Купала проходят разнообразные обряды и ритуалы. Один из самых известных обрядов состоит в сжигании большого костра, вокруг которого люди танцуют, поют песни и прыгают через пламя. Этот ритуал символизирует очищение и возрождение.

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Также распространенными традициями праздника Ивана Купала являются: изготовление и пускание на воду купальских венков со свечами, сбор лекарственных трав и цветов, купание в реках и озерах, а также поиски папоротника, который, по поверью, обладает магическими свойствами.

Традиции праздника:

Костер: Одним из важнейших атрибутов праздника Ивана Купала является большой костер, вокруг которого собираются люди. Вечером или ночью они прыгают через пламя, что символизирует очищение и возрождение. Также вокруг костра танцуют, поют песни и проводят разные ритуалы.

Водные обряды: Люди купаются в реках, озерах или сходятся у источников, веря в их силу очищения в этот день. Также распространенным ритуалом являются массовые плавания, когда люди держат друг дружку за руки.

Цветочные венки: Девушки изготовляют цветочные венки из свежих цветов и надевают их на голову. Венки символизируют красоту и плодовитость, а также используются в качестве оберегов от злых сил. Затем венки девушками спускаются на воду и их владелицы ждут, пока какой-то из ребят поймает ее венок. Таким образом, раньше девушки определяли будущего жениха.

Купальские фонарики: изготовление и пускание на воду купальских фонариков является еще одним распространенным обрядом. Люди украшают речные челноки или специально сделанные фонарики свечами и запускают их на воду. Это символизирует прощение прошлого и приветствие новой жизни.

Сбор лекарственных трав: В этот день верится, что лекарственные травы имеют особую силу. Люди собирают разные травы, такие как полынь, ромашка, мята и т.п., которые затем используются для приготовления настоев. Верят, что такие средства обладают целебной и защитной силой.

Запреты 7 июля на Ивана Купалы:

Существует предание, что в ночь на Ивана Купала происходят различные сверхъестественные явления и появляются негативные сущности, такие как ведьмы, колдуны, водяные, русалки и лешие. Считается, что ведьмы летают на метлах над землей и собираются на Лысой горе. Чтобы защититься от них, вешают крапиву на окна и двери.

В этот день запрещено гулять наедине в лесу и у водоемов, особенно в незнакомых и диких местах, где могут "жить злые духи, такие как русалки и лешие".

Не проводите весь день в одиночестве и в молчании, поскольку верится, что отрицательные силы могут нанести вред таким людям. Лучше проводить время в компании, встречая гостей или посещая других людей, а также выходить в людные места.

Избегайте подъема чужих денег с земли, поскольку это может привести к невзгодам.

Не оставайтесь грустными, не страдайте и не зацикливайтесь на плохих событиях прошлого, поскольку это может продлить плохое настроение. Вместо этого радуйтесь, улыбайтесь и радуйтесь, что принесет вам удачу и благополучие.

Рекомендуется бодрствовать по крайней мере до полуночи, чтобы избежать возможных неприятностей со стороны Домового, который может беспокоить или отправлять кошмары.

Не рекомендуется стричься, краситься или делать другие манипуляции с волосами, чтобы они росли хорошо.

Воздерживайтесь от жалоб на свою жизнь, судьбу, здоровье или плохие события, поскольку это может только усугубить ситуацию.

Народные приметы, связанные с 7 июля:

Если ночь будет звездной, ожидайте много грибов. Если на растениях видна большая роса, то это означает хороший урожай огурцов. Если ожидается дождь, то может быть плохой урожай. Если дождь будет продолжаться семь дней, после этого наступит жаркое июльское лето. Если кузнечики громко трещат, ожидается жаркая погода. Гроза будет мало орехов. Если цветы сильно пахнут, наступит дождь. Ковка кукушки означает холодную осень. Пение сверчков в этот день означает теплую зиму.

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