Июльские цены на бензин и дизель: эксперт рассказал, чего ожидать

Военный конфликт на Ближнем Востоке оказал прямое влияние на стоимость горючего. Цены на бензин, дизельное топливо и газ остаются нестабильными, ведь ситуация на рынке постоянно меняется из-за влияния мировых событий.

Аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко поделился прогнозом цен на топливо в июле. Об этом сообщает сайт "Факты".

"Цена на нефть и ее котировки в Европе росли в течение десяти дней. За это время в Украину поступило не так много дорогостоящего горючего. Однако у нас такие колебания оперативно влияют на оптовые и розничные цены. Украинские операторы быстро отреагировали – уже на следующий день началось повышение цен. В результате, за этот период бензин и дизель на заправках подорожали примерно на три гривны", – пояснил Сиренко.

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Эксперт также сообщил, что уже 24 июня наблюдалось резкое снижение цен на нефть из-за сообщения о возможном прекращении огня между Израилем и Ираном.

"Надеюсь, что в июле цены на бензин и дизельное топливо снизятся примерно на три гривны. Это означает падение примерно на 5,8%. Далее посмотрим, к каким показателям придут цены после июня и как будут меняться котировки на рынке. В Украине мы не влияем на мировые котировки. Однако пока нет признаков дальнейшего повышения стоимости горючего на АЗС", – отметил аналитик.

Сиренко добавил, что, несмотря на колебания на нефтяном рынке, сейчас топлива достаточно и дефицита не предвидится.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему бензин будут разбавлять спиртом и как это отразится на качестве и ценах на горючее.

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