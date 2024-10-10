Из какого мяса дешевле делать шашлык: обзор рынка

Украинцев ожидает значительное удорожание мяса. Основная причина этого явления — рост цен на энергоносители и повышение налогов.

Как сообщил экономический эксперт Андрей Новак в интервью изданию Komersant.Info, повышение стоимости электроэнергии, горючего и налогов "существенно влияет на себестоимость производства продукции, в том числе и мяса". "Это приводит к необходимости повышения конечных цен для потребителей", – объяснил эксперт.

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Наибольшее удорожание ожидается свининой. По прогнозам эксперта, к концу года цены на нее могут вырасти на 10–12%. Менее ощутимым будет подорожание курятины, поскольку этот вид мяса наиболее популярны в Украине, а высокая конкуренция на рынке сдерживает значительное повышение цен.

"Курятина - это самое дешевое мясо, и спрос на него всегда высок. Однако если спрос продолжит расти, то и цены на курятину также могут несколько увеличиться", — отмечает Андрей Новак.

Эксперт подчеркивает, что рост цен на мясо окажет негативное влияние на семейные бюджеты украинцев, особенно на тех, кто имеет низкий уровень доходов.

Какие цены на мясо в Украине

По данным издания minfin.com, самым дорогим мясом в Украине сейчас говядина, килограмм шашлыка из такого мяса обойдется в среднем в 300 грн. Шашлык из свинины обойдется в 250-280 грн, если же готовить шашлык из курятины, то это будет самый дешевый вариант – от 100 до 180 грн.

Средние цены на мясо в Украине. Источник: index.minfin.com.ua Средние цены на мясо в Украине. Источник: index.minfin.com.ua

Напомним, ранее UAportal писал, что в Украине подорожали ключевые продукты.

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