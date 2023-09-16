Из немецкого музея похитили старинные артефакты, которые стоят миллион евро

Неизвестные в Германии обворовали музей восточноазиатского искусства, расположенный в городе Кёльн. Воры вынесли девять предметов исторического китайского фарфора стоимостью около 1 миллиона евро.

Как сообщает Arkeonews, неизвестным удалось проникнуть в Музей искусства Восточной Азии через окно и угнать экспонаты из витрин. Эти предметы датируются 16-19 веками.

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"Девять предметов древнего китайского фарфора, стоимость которых оценивается более чем в 1 миллион евро (1073 миллиона долларов), были преимущественно китайскими фарфоровыми вазами, тарелками и чашами, изготовленными во времена династий Мин (1368-1644) и Цин (1644-1911). Некоторые из них входили в основную коллекцию музея", – говорится в сообщении.

Среди похищенных экспонатов – три фарфоровых вазы периода Цяньлун. Они были созданы в Цзиндэчжэне, столице фарфора Китая в восточнокитайской провинции Цзянси, которая была ответственной за лучшее фарфоровое мастерство в стране во времена династии Цин.

Специалисты музея говорят, что украденные предметы хорошо документированы и их легко идентифицировать.

Напомним, в Германии археологи обнаружили могилы в возрасте около 2000 лет, которые содержали кремированные человеческие останки. Находку сделали вблизи города Френденберг на западе страны.

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