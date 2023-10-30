Из-под воды Амазонки из-за засухи 'выплыли' наскальные рисунки, которым 2000 лет (фото)

Из-за чрезвычайной засухи в Бразилии уровень рек упал до рекордно низкого уровня. В Амазонке из-за понижения уровня воды на поверхность поднялись наскальные рисунки, высеченные 2000 лет назад.

Как сообщает BBC News, низкий уровень воды позволил ученым обнаружить ранее невиданные гравюры. Исследователи заинтригованы новой разновидностью рисунков, которые дали понять их происхождение.

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Петроглифы, найденные на археологическом участке Понто-дас-Лажес или Места плит, кажется, были созданы коренными жителями для контакта с европейскими исследователями.

Ponto das Lajes находится на северном берегу Амазонки, вблизи места слияния рек Рио-Негро и Солимоэс.

Археолог Хайме Оливейру заметил: "Эти гравюры доисторические или доколониальные. Мы не можем точно датировать их, но, исходя из доказательств заселения этой территории человеком, мы считаем, что им примерно от 1000 до 2000 лет. Здесь мы видим изображения антропоморфных фигур".

По его словам, резьбу впервые увидели там в 2010 году, но нынешняя засуха была сильнее, когда уровень Рио-Негро упал на 15 метров, обнажив огромные просторы скал и песка, где раньше не было пляжей.

"На этот раз мы нашли не просто больше резных изображений, но и скульптуру человеческого лица, иссеченную в скале", — добавил Оливейра.

Напомним, в Судане в гробнице обнаружили останки человека с татуировкой Иисуса Христа.

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