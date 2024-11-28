Из-за массированного обстрела рф почти миллион потребителей остались без света: экстренные отключения могут действовать до 20:00

Экстренные отключения электроэнергии, вызванные атакой на энергетическую инфраструктуру, могут продолжаться до 20:00 четверга, 30 ноября.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

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"По всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на нашу энергетику. Отбоя пока нет. Ситуация в энергосистеме сложная. Укрэнерго прогнозирует продолжительность отключений до вечера, но это пока только предварительные данные".

Коваленко также отметил, что из-за экстренного характера отключений графики не действуют, однако по возможности происходит ротация групп потребителей.

Критическая инфраструктура остается обеспеченной электроэнергией.

Напомним, армия РФ атаковала энергообъекты Украины ракетами и дронами.

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