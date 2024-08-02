Из-за опасного вредителя в Киеве объявили о карантине (фото)

В Киеве объявлен карантин из-за обнаружения опасного вредителя деревьев – узкозолоты ясеневой изумрудной. Управление фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве сообщило о введении соответствующих мер на территории столицы.

Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА подтвердил, что вредитель не представляет угрозы для людей и животных, поэтому ограничений на посещение зеленых зон не будет.

Карантинные мероприятия включат визуальные проверки деревьев, отбор образцов для фитосанитарной экспертизы и обработку зараженных деревьев механическими, химическими или термическими методами.

В случае невозможности обеспечения надлежащей фитосанитарной защиты поврежденные деревья будут санитарно утилизированы. Карантин вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования соответствующего распоряжения КГГА.

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Узкозолотая ясеневая изумрудная впервые была обнаружена в Украине в 2019 году в Луганской области, и с тех пор ее присутствие зафиксировано также в Харьковской области и в Киеве. Этот вредитель, представляющий угрозу для ясеней, может привести к полному исчезновению через 1-2 года после заражения.

Узкозолота ясеневая изумрудная (Agrilus planipennis Fairmairе). Источник: rivneprod.gov.ua Узкозолота ясеневая изумрудная (Agrilus planipennis Fairmairе). Источник: rivneprod.gov.ua

Узкозолота ясеневая изумрудная (Agrilus planipennis Fairmairе). Источник: rivneprod.gov.ua Узкозолота ясеневая изумрудная (Agrilus planipennis Fairmairе). Источник: rivneprod.gov.ua

Узкозолота ясеневая изумрудная (Agrilus planipennis Fairmairе). Источник: rivneprod.gov.ua Узкозолота ясеневая изумрудная (Agrilus planipennis Fairmairе). Источник: rivneprod.gov.ua

Узкозолота ясеневая изумрудная (Agrilus planipennis Fairmairе). Источник: rivneprod.gov.ua Узкозолота ясеневая изумрудная (Agrilus planipennis Fairmairе). Источник: rivneprod.gov.ua

Изумрудная ясеновая узкотелая златка (ЯСВЗ) – опасный вредитель, поражающий ясени, орехи и другие лиственные деревья. Этот вредитель способен атаковать даже здоровые деревья, которые могут погибнуть спустя два-три года.

Жуки, длиной от 7,5 до 15 мм, активные с мая по август, питаются листьями деревьев и могут перелетать на расстояние до 1 км. Самки откладывают до 90 яиц на кору деревьев, из которых через 7-10 дней получаются личинки, повреждающие кору и луб. Личинки зимует в коре, а весной окукливаются.

Узкозолота ясеневая изумрудная (Agrilus planipennis Fairmairе). Источник: rivneprod.gov.ua Узкозолота ясеневая изумрудная (Agrilus planipennis Fairmairе). Источник: rivneprod.gov.ua

Узкозолота ясеневая изумрудная (Agrilus planipennis Fairmairе). Источник: rivneprod.gov.ua Узкозолота ясеневая изумрудная (Agrilus planipennis Fairmairе). Источник: rivneprod.gov.ua

Узкозолота ясеневая изумрудная (Agrilus planipennis Fairmairе). Источник: rivneprod.gov.ua Узкозолота ясеневая изумрудная (Agrilus planipennis Fairmairе). Источник: rivneprod.gov.ua

Для борьбы со златкой важно своевременно выявлять ее присутствие. На ранних стадиях заражения обнаружить вредителя сложно, поэтому используются феромонные ловушки. Признаки заражения включают в себя разреженную крону, желтеющие листья и трещины на стволе. Распространению вредителя способствуют организации, занимающиеся озеленением и лесопитомниками. Завоз насекомых с деревянной тарой из Китая также риск.

Традиционные химические методы борьбы неэффективны, поэтому зараженные деревья вырубают и уничтожают.

Ранее, напомним, в Киеве объявили о появлении экзотических улиток коричневого или рыжего цвета без раковины.

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