Избавитесь от негатива: как правильно провести "энергетическую уборку" дома

Как устранить негативную энергию из дома с помощью уксуса и корицы - энергетическая уборка

Некоторые люди чувствуют себя некомфортно в доме, но сами не могут найти причину. Иногда возникает неожиданная напряженность, а члены семьи начинают ссориться, их охватывает чувство горечи и уныния.

Если ваш дом больше не место, где вы чувствуете себя защищенным и беззаботным, велика вероятность, что там – негативные энергии. Издание Sante Plus предложило открыть для себя древний ритуал с уксусом и корицей, который поможет избавиться от вредных вибраций.

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Иногда в собственном доме может появляться безосновательная тревога, страх и беспокойство. Это может быть связано с отрицательными мыслями и эмоциями других членов семьи. Однако эти негативные энергии иногда закрепляются в доме и вызывают ряд проблем: бессонницу, страхи, блокировку, непонятные споры, обиды или даже гнев. Чтобы помочь вам очистить свой дом, вот ритуал с уксусом и корицей.

Негативная атмосфера дома может погрузить нас в черную дыру и вызвать утомительные проблемы. Защитный ритуал с уксусом и корицей приносит духовное очищение и избавляет ваш дом от всех отрицательных сущностей, которые могут его преследовать.

Имея защитные свойства, корица действует как энергетический щит от токсических мыслей и отрицательных сил, которые могут нанести вред нашему жилому пространству. Помимо многократного использования в домашних условиях уксус способствует гармонизации окружающей среды, приносит исцеление и отгоняет злых духов.

Вот шаги, которые необходимо выполнить для энергетической уборки вашего дома:

1. Начните с подметания дома, чтобы удалить пыль и мусор.

2. Положите все, что вы подберете, в мусорное ведро и немедленно выбросьте.

3. В ведре смешайте воду с 6 столовыми ложками белого уксуса.

4. Протрите пол и вылейте грязную воду в канализацию.

5. По окончании поместите несколько палочек корицы в два литра воды и варите на слабом огне. Оставьте настаиваться, пока корица не начнет действовать, затем снимите с огня.

6. Снова вымойте пол этой водой в каждой комнате дома, чтобы изгнать любые отрицательные вибрации и очистить разум.

7. Выливайте грязную воду в канализацию, чтобы удалить плохую энергию из дома.

8. Обязательно проветривайте свой дом, чтобы стимулировать выход вредных энергий.

9. Рассмотрите возможность сжигания натуральных ароматов, чтобы гармонизировать свой дом, улучшить циркулирующие вибрационные волны и защититься от сглаза.

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