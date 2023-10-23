Позбудетеся від негативу: як правильно провести "енергетичне прибирання" дому

Деякі люди почуваються некомфортно у власному домі, але самі не можуть знайти причину. Іноді виникає несподівана напруженість, а члени родини починають сваритися, їх охоплює почуття гіркоти та смутку.

Якщо ваш будинок більше не є місцем, де ви почуваєтеся захищеним та безтурботним, велика ймовірність, що там – негативні енергії. Видання Sante Plus запропонувало відкрити для себе древній ритуал з оцтом і корицею, який допоможе позбавитися шкідливих вібрацій.

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Часом у власному домі може з'являтися безпідставна тривога, страх і занепокоєння. Це може бути пов'язане з негативними думками та емоціями від інших членів родини. Однак ці негативні енергії іноді закріплюються в будинку та викликають низку проблем: безсоння, страхи, блокування, незрозумілі суперечки, образи або навіть гнів. Щоб допомогти вам очистити свій будинок, ось ритуал з оцтом та корицею.

Негативна атмосфера будинку може занурити нас у чорну діру та викликати виснажливі проблеми. Захисний ритуал з оцтом і корицею приносить духовне очищення та позбавляє ваш будинок від усіх негативних сутностей, які можуть його переслідувати.

Маючи захисні властивості, кориця діє як енергетичний щит від токсичних думок і негативних сил, які можуть завдати шкоди нашому житловому простору. Крім багаторазового використання в домашніх умовах, оцет сприяє гармонізації навколишнього середовища, приносить зцілення та відганяє злих духів.

Ось кроки, які необхідно виконати для енергетичного прибирання вашого будинку:

1. Почніть з підмітання будинку, щоб видалити пил та сміття.

2. Покладіть все, що ви підберете, у відро для сміття і негайно викиньте.

3. У відрі змішайте воду із 6 столовими ложками білого оцту.

4. Отриманою сумішшю протріть підлогу та вилийте брудну воду в каналізацію.

5. Коли закінчите, помістіть кілька паличок кориці у два літри води та варіть на слабкому вогні. Залишіть настоюватися доти, поки кориця не почне діяти, потім зніміть з вогню.

6. Знову вимийте підлогу цією водою в кожній кімнаті будинку, щоб вигнати будь-які негативні вібрації та очистити розум.

7. Виливайте брудну воду у каналізацію, щоб видалити погану енергію з дому.

8. Обов'язково провітрюйте свій будинок, щоб стимулювати вихід шкідливих енергій.

9. Розгляньте можливість спалювання натуральних пахощів, щоб гармонізувати свій будинок, покращити циркулюючі вібраційні хвилі та захиститися від пристріту.

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