Сім речей, які ніколи не треба чистити паперовими рушниками або серветками

Існують поверхні, які не можна протирати паперовими рушниками або сухими серветками. Оскільки так ви ризикуєте подряпати чи змінити їхній стан.

Хоча ці одноразові предмети можуть бути корисними для видалення пилу з вікон або прилавків, вони можуть бути шкідливими для семи речей. Про це пише Sante Plus.

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1. Екран комп'ютера та телефону. Насправді це дуже тендітна поверхня, яку легко подряпати. Матеріал паперового рушника також може залишати залишки бавовняного волокна, які можуть прилипати до робочих інструментів. Для ефективного очищення комп'ютера рекомендується використовувати серветку з мікрофібри, змочену дезінфікуючим засобом.

2. Телевізійний екран. Не рекомендується використовувати паперові рушники для чищення телевізора. З тих же причин, що й екран комп'ютера або телефону, серветки можуть подряпати цей побутовий пристрій.

3. Пляма на килимі. Протирати пляму паперовим рушником марно. Навпаки, цей метод протирання ризикує посилити збитки.

4. Дзеркала та скляні поверхні. Паперових рушників слід уникати під час чищення таких крихких поверхонь, як скло або дзеркала. Крім потьмарення поверхні, цей матеріал може призвести до появи подряпин. Щоб зробити поверхню дзеркала чи скла бездоганною, використовуйте бавовняну тканину.

5. Окуляри. Протирання окулярів паперовими рушниками може коштувати вам грошей. І не дарма навіть засіб для чищення ризикує залишити подряпини на захисній поверхні цього аксесуара. Для цієї процедури краще використовувати м'яку тканину, яку можна легко придбати в оптиці.

6. Лаковані меблі. Ці предмети найважче очищати через присутній на поверхні лаку. Лаковані меблі мають тенденцію легко забруднитися, і паперовий рушник не допоможе, навіть навпаки є ризик завдати пошкодження. Для видалення слідів на цьому матеріалі рекомендується використовувати серветку з мікрофібри зі спеціальним засобом для чищення.

7. Чорна блузка. Якщо ваша чорна блузка забруднилася майонезом, не витирайте пляму паперовим рушником. Це найкращий спосіб погіршити ситуацію, а також залишити на одязі видимі ворсинки.

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