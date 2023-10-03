Избавьтесь от этого немедленно: какие шторы портят интерьер

Чудные шторы со многими узорами и лишними деталями уже давно вышли из моды. Такие занавески даже в дорогом и стильном интерьере могут выглядеть некрасиво и дешево. Рекомендуется отказаться от таких штор в пользу более простых вариантов.

Об этом пишет Радиотрек.

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Если вы хотите, чтобы ваша комната выглядела интересно, выберите однотонные шторы в нейтральных тонах. Важно, чтобы они были простыми и лишними лишних деталей. Кокиль и жабо уже не в моде, сейчас акцент делается на минимализме и легкость в дизайне.

Напомним, мы уже писали, какие три вещи делают интерьер немодным.

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