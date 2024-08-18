Изменения на рынке труда в Украине: кому сейчас легче и труднее всего найти работу

За последнее время в Украине произошли изменения в списке профессий, которые пользуются наибольшим и наименьшим спросом. В частности, стало сложнее получить работу в отраслях, связанных с медиа, издательским делом и полиграфией. В то же время наблюдается самый низкий уровень конкуренции в сфере охраны и безопасности.

Согласно исследованию Work.ua, из перечня профессий с высокой конкуренцией была исключена категория "Топ-менеджмент, руководство высшего звена". Вместо этого ее место занял маркетинг:

СМИ, издательство, полиграфия;

IT, компьютеры, Интернет;

Дизайн, творчество;

Культура, музыка, шоу-бизнес;

Маркетинг, реклама, PR.

Интенсивная конкуренция в этих сферах сохраняется благодаря значительному количеству предложений работы на дому, которые привлекают кандидатов. Особенно популярны вакансии для программистов, верстальщиков, веб-дизайнеров, direct-менеджеров, QA-инженеров, графических дизайнеров, видеомонтажеров, иллюстраторов, копирайтеров и переводчиков английского языка.

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Также наблюдаются изменения в вакансиях с самой низкой конкуренцией. В июле к ним попали:

Охрана, безопасность;

Рабочие специальности; производство;

Транспорт, автобизнес;

строительство, архитектура;

Медицина, фармацевтика.

За последний год наблюдается значительная нехватка квалифицированных кадров на рынке труда в Украине. В июле количество резюме, размещенных соискателями работы, увеличилось до 330 522, что на 9% превышает показатели предыдущего месяца. Однако уровень конкуренции среди кандидатов также повысился, достигнув показателей, которые фиксировались в марте 2024 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на украинском рынке труда взлетел спрос на ряд профессий.

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