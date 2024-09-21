Изменился график магнитных бурь на сентябрь 2024: когда наступит опасный период

Сентябрь 2024 ознаменовался периодами повышенной геомагнитной активности, что может негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Ставший на паузу период геомагнитных штормов уже вскоре усилится.

Хотя точные даты и интенсивность могут изменяться, астрономы прогнозируют несколько периодов повышенной солнечной активности. Каких именно магнитных бурь ожидать до конца месяца, сообщил сервис Meteoagent.

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Магнитные бури: календарь

Изменился график магнитных бурь на сентябрь 2024: когда наступит опасный период Изменился график магнитных бурь на сентябрь 2024: когда наступит опасный период

По уточнению прогноза, 21 сентября возможно незначительное усиление магнитной бури до 3 баллов (зеленый уровень, безопасный). С 22 по 25 сентября шторма не предусматриваются.

Значительное усиление магнитных бурь произойдет с 26 сентября. Геомагнитные штормы достигнут красного уровня. 26 и 27 сентября – шторм силой 5 баллов, 28 сентября – К-индекс 4, 29 сентября – К-индекс 3.

Чего ожидать от магнитных бурь:

У метеозависимых людей могут возникнуть головные боли, головокружение, повышенное артериальное давление, бессонница, апатия и другие неприятные симптомы.

Магнитные бури могут оказывать влияние на работу спутников, радиосвязи и других электронных устройств. Как подготовиться к магнитным бурям:

Правильное питание, достаточный сон, физическая активность и отказ от вредных повадок помогут укрепить организм и легче перенести влияние магнитных бурь.

Заранее подготовьте аптечку с необходимым лекарством, которое вы обычно используете при головной боли, бессоннице и т.д.

Упражняйте дыхательные упражнения, йогу или медитацию, чтобы снять стресс и успокоиться. Индивидуальная реакция на магнитные бури может отличаться.

Важно! Если вы чувствуете себя плохо в период магнитных бурь, не занимайтесь самолечением и обратитесь за советом к врачу.

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