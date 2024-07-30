Известный американский прогнозист предсказал победу кандидатов в президенты США: Трамп или Харрис

Известный американский прогнозист Аллен Лихтман, на протяжении 40 лет точно предсказывавший результаты всех президентских выборов в США, высказал свои предположения о предстоящей гонке между Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Лихтман обновил свою модель прогнозирования, учитывая, что президент Джо Байден не будет участвовать в выборах, и Харрис становится вероятным кандидатом от Демократической партии, сообщает dailymail.co.uk.

Аллен Лихтман. Источник: Скриншот из Fox News Аллен Лихтман. Источник: Скриншот из Fox News

В основе модели Лихтмана лежат тринадцать факторов, определяющих шансы кандидатов на победу. Эти факторы указывают на то, что Харрис имеет преимущество, поскольку она не столкнулась с серьезными соперниками и экономическая ситуация стабильна. Лихтман также отметил, что демократы смогли избежать внутренних конфликтов, объединившись вокруг Харрис.

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Профессор Лихтман намерен сделать официальный прогноз на выборы после съезда Демократической партии в августе, но уже сейчас он склоняется к победе Харрис. Он также отметил, что новая энергия в кампании Гаррис может снизить поддержку кандидатов от третьих партий, что дополнительно укрепит ее позиции.

Несмотря на это, Лихтман отмечает, что ситуация остается непредсказуемой и многое может измениться ко дню выборов. Опросы показывают, что президентская гонка остается очень близкой, а Трамп догоняет Харрис, что свидетельствует о напряженной борьбе в ключевых штатах.

В конце концов, окончательный прогноз Лихтмана будет сделан в августе, но текущие данные указывают на то, что у Харрис есть реальные шансы стать следующим президентом США.

Ранее политический эксперт отметил, что Байден обыграл Трампа решением уступить место в предвыборной погоне Камале Харрис.

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