Йена укрепляется: Goldman Sachs прогнозирует рост на фоне рисков рецессии в США

В начале апреля пара BTC/JPY потеряла около 1% после неудачной попытки прорыва ключевой трендовой линии. Это движение совпало с аналитическим комментарием от Goldman Sachs, в котором отмечалось: японская иена — лучшая защита от экономических рисков, нависающих над США. Рынок быстро отреагировал. Это может выглядеть как обычная валютная динамика, но для тех, кто интересуется криптовалютой, это важный предупредительный сигнал.

Многие все еще верят, что биткоин - это "цифровое золото", которое спасает во время кризисов. Но на практике в периоды серьезной турбулентности криптовалюты ведут себя как рисковые активы: дешевеют вместе с акциями, особенно техсектором. Когда крупные игроки начинают переориентироваться на безопасные активы, такие как японская иена, крипта часто попадает под раздачу. Важно не путать надежды о "защитном" статусе BTC с тем, как он реально ведет себя во время финансовых стрессов.

Есть еще один тонкий, но очень немаловажный момент: укрепление иены может вызвать эффект домино на рынках. Речь идет о так называемых карри-трейдах — когда инвесторы берут дешевые кредиты в иенах и вкладывают в более прибыльные, но рисковые активы, в частности криптовалюту. Если она начинает резко расти, эти сделки массово закрываются. Мы уже видели это в августе 2024 года, когда биткоин буквально за неделю обвалился с $65 000 до $50 000 — именно из-за разворота позиций, связанных с иеной.

По мнению Goldman Sachs, укрепление японской валюты продолжится — ожидается, что в этом году курс USD/JPY опустится до 140. По состоянию на начало апреля он держался на уровне 149,77. Такая динамика курса напрямую связана с доходностью 10-летних гособлигаций США и Японии. Сейчас этот дифференциал упал до минимума с августа 2022 года, что лишь усугубляет вероятность того, что инвесторы продолжат выходить из доллара в сторону иены. И часть этих выходов коснется и крипторинки.

Все это означает одно: для трейдеров и холдеров крипты наступает период, когда нужно смотреть не только графики токенов, но и глобальные финансовые процессы. Поведение валют, ставки центробанков, спрос на облигации, комментарии по инвестбанкам — все это уже не фон, а часть игры. И тот, кто игнорирует эти сигналы, рискует быть не готов к резким изменениям, которые могут снова "встряхнуть" крипторинок так, как это уже случалось не раз.

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