Єна зміцнюється: Goldman Sachs прогнозує зростання на тлі ризиків рецесії у США

На початку квітня пара BTC/JPY втратила близько 1% після невдалої спроби прориву ключової трендової лінії. Цей рух співпав із аналітичним коментарем від Goldman Sachs, у якому зазначалося: японська єна — наразі найкращий захист від економічних ризиків, які нависають над США. Ринок швидко відреагував. Це може виглядати як звичайна валютна динаміка, але для тих, хто цікавиться криптовалютою, це — важливий попереджувальний сигнал.

Багато хто все ще вірить, що біткоїн — це "цифрове золото", яке рятує під час криз. Але на практиці в періоди серйозної турбулентності криптовалюти ведуть себе як ризикові активи: дешевшають разом з акціями, особливо техсектором. Коли великі гравці починають переорієнтовуватись на безпечні активи — такі як японська єна — крипта часто потрапляє під роздачу. Важливо не плутати надії про "захисний" статус BTC з тим, як він реально поводиться під час фінансових стресів.

Є ще один тонкий, але дуже важливий момент: укріплення ієни може викликати ефект доміно на ринках. Йдеться про так звані каррі-трейди — коли інвестори беруть дешеві кредити в єнах і вкладають у більш прибуткові, але ризикові активи, зокрема криптовалюту. Якщо єна починає різко зростати, ці угоди масово закриваються. Ми вже бачили це в серпні 2024 року, коли біткоїн буквально за тиждень обвалився з $65 000 до $50 000 — саме через розворот позицій, пов’язаних із ієною.

На думку Goldman Sachs, зміцнення японської валюти продовжиться — очікується, що цього року курс USD/JPY опуститься до позначки 140. Станом на початок квітня він тримався на рівні 149,77. Така динаміка курсу напряму пов’язана з прибутковістю 10-річних держоблігацій США та Японії. Зараз цей диференціал упав до мінімуму з серпня 2022 року, що лише посилює ймовірність того, що інвестори продовжать виходити з долара в бік ієни. І частина цих виходів торкнеться і крипторинку.

Усе це означає одне: для трейдерів і холдерів крипти настає період, коли потрібно дивитись не лише на графіки токенів, а й на глобальні фінансові процеси. Поведінка валют, ставки центробанків, попит на облігації, коментарі з інвестбанків — усе це вже не фон, а частина гри. І той, хто ігнорує ці сигнали, ризикує бути не готовим до різких змін, які можуть знову "струсити" крипторинок так, як це вже траплялось не раз.

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