К чему готовиться украинцам: финансовые аналитики дали прогноз курса доллара до конца 2025 года

Прогнозы по курсу доллара постоянно изменяются, в том числе из-за того, что Украина в этом году получит беспрецедентные объемы международной финансовой поддержки. Вялотекущее ослабление гривны, по оценкам экспертов, ожидается во второй половине года.

Такие выводы содержатся в обновленном прогнозе инвестиционной компании Dragon Capital. Специалисты отмечают, что в первом квартале 2025 года Национальный банк дал гривне укрепиться на 1,4% - до уровня 41,5 грн за доллар.

Это произошло после длительного периода постепенного понижения курса. Причинами укрепления национальной валюты явились высокий уровень инфляции, значительные объемы внешнего финансирования, глобальное ослабление доллара США, а также сезонное снижение спроса на иностранную валюту.

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В Dragon Capital прогнозируют, что во второй половине года Национальный банк снова перейдет к контролируемой и постепенной девальвации гривны, когда темпы инфляции замедлятся.

"Учитывая значительные объемы международной помощи, мы пересмотрели оценку международных резервов НБУ – теперь ожидаем их рост до 59 млрд долларов вместо предыдущих 41 млрд. В то же время прогноз курса на конец года снижен до 44 грн за доллар (что составляет - 4,4% в годовом исчислении). Раньше ожидалось 45 грн/доллар", – говорится в аналитическом отчете.

Два возможных сценария развития событий

Вооруженный конфликт в Украине продолжается, и, несмотря на активные дипломатические усилия США, перспективы устойчивого перемирия остаются туманными. В связи с этим аналитики оставляют в силе два варианта макроэкономического прогноза на 2025 год.

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Первый – это сценарий "длительной войны", предполагающий, что боевые действия будут продолжаться на протяжении всего прогнозного горизонта. Второй – сценарий "перемирия", в котором допускается достижение стабильного прекращения огня в ближайшие месяцы, хотя часть украинских территорий будет оставаться временно оккупированной.

При реализации сценария с перемирием, в Dragon Capital ожидают более медленной девальвации гривны во втором полугодии. Это объясняется тем, что фундаментальное ценовое давление будет сильнее, ситуация с платежным балансом улучшится, уменьшится отток частного капитала, а объемы международной помощи сохранятся на высоком уровне.

"В дальнейшем курс валют будет определяться, прежде всего, масштабами внешней финансовой поддержки и движением частного капитала, тогда как внешнеторговый дефицит будет оставаться на высоком уровне из-за глубоких структурных изменений в экономике", – отмечается в аналитическом прогнозе.

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