Кабмин изменил правила оформления отсрочки для ряда граждан: о чем идет речь

Правительство приняло изменения в постановление №1558 от 31 декабря 2024 года, вступившие в силу 16 января 2025 года. Эти изменения касаются правил ведения военного учета и условий предоставления отсрочки от мобилизации для определенных категорий граждан.

Кабинет министров Украины обновил постановление №1558, регулирующее военный учет и правила предоставления отсрочки от мобилизации. Эти изменения касаются призыва граждан во время мобилизации, а также процедур получения права на отсрочку. Об этом говорится в тексте постановления, опубликованном на правительственном портале.

Правила ведения военного учета: основные изменения

Согласно обновлениям в постановлении граждане должны сообщать об изменениях своих персональных данных в течение семи дней. Это можно сделать через электронный кабинет призывника, военнослужащего или резервиста. Также военнообязанные могут обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для обновления информации. При несоблюдении этого срока предусмотрены штрафы.

Оформление отсрочки через реестры

Теперь отсрочка от мобилизации оформляется через электронный кабинет военнообязанного на основе данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Она подтверждается информацией из других государственных реестров, что подтверждает основания отсрочки по статье 23 Закона "О мобилизационной подготовки и мобилизации". Важно, что автоматически сгенерированную отсрочку можно отменить, если отсутствуют соответствующие документы в реестрах.

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Изменения в оформлении отсрочки для отдельных категорий граждан

В новом постановлении уточнено, что мужчины и женщины, чьи близкие родственники пропали без вести, должны предоставлять дополнительные документы, в частности решение суда о признании пропавшего лица или выписке из реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Изменения также коснулись военнообязанных, признанных ограниченно пригодными или временно непригодными. Теперь они должны пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) перед подачей заявления на отсрочку.

Также есть изменения в бронировании для образовательных и научных работников. Студенты и аспиранты теперь имеют право на отсрочку сроком на один семестр, но не более чем на шесть месяцев. Научные работники могут получить отсрочку до завершения учебного года, но не дольше, чем до момента, когда их право на отсрочку теряется.

Процедура базовой военной подготовки

Новые изменения предполагают изменения в проведении общевойсковой базовой подготовки (ЗИБП). Теперь процесс взятия граждан на военный учет и направление их на базовую военную службу заменяет призывные комиссии. Региональные ТЦК и СП должны направлять студентов высших учебных заведений в учебные воинские части для прохождения практической подготовки ЗВБП. Списки студентов будут формировать руководители высших учебных заведений, которые находятся в зоне ответственности соответствующих ТЦК и СП.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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