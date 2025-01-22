Кабмин начнет выплату субсидий на жилье переселенцам: подробности

Кабинет Министров Украины с 29 января начинает выплаты субсидий по аренде жилья для внутренне перемещенных лиц.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства во вторник, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"С 29 января начинается программа поддержки внутренних переселенцев. Выплаты субсидий на аренду жилья помогут значительно снизить финансовую нагрузку на семейные бюджеты", — отметил премьер.

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