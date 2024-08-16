Кабмин принял решение не выплачивать учителям за простой: о чем идет речь

Правительство Украины приняло решение, существенно повлияющее на финансовое обеспечение педагогов. С 13 августа 2024 года изменяются правила выплаты образовательной субвенции, в частности отменяется финансирование за простой для учителей, которые находятся за пределами Украины. Об этом пишет Zn.ua.

Что это значит?

Раньше, даже если школа была временно нетрудоспособна из-за боевых действий или оккупации, а учителя были вынуждены выехать за границу, они продолжали получать зарплату. Теперь эта практика отменяется. Выплаты за простой будут предоставляться только педагогам, которые находятся на территории Украины. Это касается не только учителей общеобразовательных школ, но работников инклюзивно-ресурсных центров.

Каковы последствия этого решения?

Уменьшение доходов для части педагогов: Учителя, вынужденно покинувшие страну, потеряют часть своего дохода.

Учителя, вынужденно покинувшие страну, потеряют часть своего дохода. Стимулирование возвращения в Украину: Новые правила могут побуждать учителей возвращаться домой, чтобы продолжить работу.

Новые правила могут побуждать учителей возвращаться домой, чтобы продолжить работу. Вопрос о работниках с временно оккупированных территорий: Пока не совсем понятно, как это решение коснется учителей, работающих на оккупированных территориях.

Что говорят эксперты?

Этот шаг правительства вызвал неоднозначную реакцию общества. С одной стороны, он может стимулировать возвращение педагогов в Украину и способствовать возобновлению образовательного процесса. С другой стороны, для многих учителей, вынужденно выехавших за границу, это может стать дополнительным вызовом.

Что дальше?

Ситуация с финансированием образования в Украине остается динамичной. Ожидается, что правительство продолжит вносить изменения в систему образовательной субвенции с целью ее адаптации к новым реалиям.

Изменения в финансировании образования, связанные с отменой выплат за простой для учителей, находящихся за пределами Украины, являются важным шагом. Однако это решение имеет как положительные, так и негативные последствия. Для многих учителей это может стать дополнительным вызовом, поэтому необходимо разработать механизмы поддержки педагогов, вынужденно покинувших страну.

Напомним, мы уже писали, какую зарплату получать учитель без стажа и от чего она зависит.

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