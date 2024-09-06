Как аспиранту получить отсрочку от мобилизации: алгоритм оформления

Согласно новому законодательству Украины, аспиранты, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения, имеют право на отсрочку от мобилизации. Это означает, что они могут продолжить обучение без прерывания военной службы. Об этом пишет novyny.live.

Какие документы необходимы для оформления отсрочки?

Для того чтобы получить отсрочку, аспиранту необходимо подготовить следующие документы:

Справка из учебного заведения: Этот документ должен подтвердить, что вы являетесь студентом аспирантуры и обучаетесь на дневной или дуальной форме.

Этот документ должен подтвердить, что вы являетесь студентом аспирантуры и обучаетесь на дневной или дуальной форме. Заявление о предоставлении отсрочки: Заявление по установленной форме подается в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в котором вы состоите на военном учете.

Куда обращаться?

Со всеми необходимыми документами аспирант должен обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации.

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Рекомендуется подать документы на отсрочку заранее, чтобы избежать проблем в будущем. Отсрочка предоставляется только аспирантам, которые уже зачислены в учебное заведение на момент подачи заявления. То есть если вы только подали документы на вступление, но еще не получили приказа о зачислении, вы не имеете права на отсрочку.

Даже имея отсрочку, аспирант обязан своевременно обновлять свои данные в военно-учетных документах и проходить периодические осмотры. Если аспирант переводится на заочную форму обучения или отчисляется из аспирантуры, право на отсрочку прекращается.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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