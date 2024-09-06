Як аспіранту отримати відстрочку від мобілізації: алгоритм оформлення

Згідно з новим законодавством України, аспіранти, які навчаються на денній або дуальній формі навчання, мають право на відстрочку від мобілізації. Це означає, що вони можуть продовжити навчання без переривання на військову службу. Про це пише novyny.live.

Які документи потрібні для оформлення відстрочки?

Для того, щоб отримати відстрочку, аспіранту необхідно підготувати наступні документи:

Довідка з навчального закладу: Цей документ має підтвердити, що ви є студентом аспірантури і навчаєтесь на денній або дуальній формі.

Цей документ має підтвердити, що ви є студентом аспірантури і навчаєтесь на денній або дуальній формі. Заява про надання відстрочки: Заява за встановленою формою подається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), в якому ви перебуваєте на військовому обліку.

Куди звертатися?

З усіма необхідними документами аспірант повинен звернутися до ТЦК та СП за місцем своєї реєстрації.

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Рекомендується подати документи на відстрочку заздалегідь, щоб уникнути проблем в майбутньому. Відстрочка надається лише тим аспірантам, які вже зараховані до навчального закладу на момент подачі заяви. Тобто, якщо ви тільки подали документи на вступ, але ще не отримали наказу про зарахування, ви не маєте права на відстрочку.

Навіть маючи відстрочку, аспірант зобов'язаний вчасно оновлювати свої дані у військово-облікових документах і проходити періодичні медичні огляди. Якщо аспірант переводиться на заочну форму навчання або відраховується з аспірантури, право на відстрочку припиняється.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

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