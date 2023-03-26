Как будет работать метро в Киеве после сокращения комендантского часа: расписание

В Киеве с 26 марта сокращают комендантский час. При этом работа столичного метрополитена будет продлена.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации и мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. Там отметили, что метро и наземный общественный транспорт с 26 марта изменят график работы в соответствии со временем комендантского часа – то есть будут работать на час дольше.

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Однако следует обратить внимание, что станции подземки закрываются на вход в разное время с учетом прохождения последних поездов на линиях.

Как работает метро в Киеве в военное время – график работы метро в Киеве

Как работает метро в Киеве в военное время – график работы метро в Киеве

Как работает метро в Киеве в военное время – график работы метро в Киеве

Подземные станции метро в режиме укрытия работают круглосуточно.

Кличко объяснил, что магазины, торговые центры и рестораны также продлят свою работу. С учетом времени, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа.

В Киевской области комендантский час тоже сократят. Продлится она с нуля часов до 5 часов утра в сутки. Большинство областных центров Украины тоже сократили время действия комендантского часа.

Что запрещено делать в комендантский час

Во время комендантского часа гражданским запрещено находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа. В случае необходимости могут произвести осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного.

Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (по крайней мере) огнестрельное оружие.

Напомним, что в ГУР Минобороны Украины спрогнозировали, как часто Россия может совершать массированные атаки ракетами и дронами. Враг продолжает накапливать силы.

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