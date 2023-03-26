Как будто сделаны из стекла: новый вид орхидей обнаружили в Японии (фото)

Японские ученые обнаружили новый вид орхидей Spiranthes hachijoensis. Их цветы похожи на стеклянные изделия.

Как сообщает Университет Кобе, новый вид орхидей назвали в честь острова Хатидзе в префектуре Токио, где впервые заметили этот цветок. Ученые говорят, что Spiranthes hachijoensis можно встретить и в привычной среде в Японии – на лужайках в парках, в частных садах и на балконах японцев.

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Отмечается, что Spiranthes – самый известный род орхидей в Японии, упоминания о нем можно найти в сохранившейся старейшей антологии японской поэзии. Долгое время считалось, что род на материковой части Японии является одним видом – Spiranthes australis.

Теперь к нему добавился еще один – Spiranthes hachijoensis. Он часто растет рядом с S. australis, но цветет примерно месяцем ранее, что приводит к репродуктивной изоляции между двумя таксонами.

У двух видов также отличаются стебли: у давно известного они опушены, у нового голы. Цветки S. hachijoensis прозрачные, как будто стеклянные.

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