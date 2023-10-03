Как быстро и легко высушить одежду в квартире: советы

Сушить одежду на батареях – распространенная практика. Однако это может быть вредно для здоровья и мебели.

Когда на батарее сушится одежда, в воздухе скапливается большое количество влаги. Это может привести к появлению плесени и грибка, которые вредны для здоровья. Кроме того, влага может повредить мебель, в частности паркет и деревянные двери.

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UAportal расскажет, как безопасно высушить одежду в квартире. Если у вас нет балкона или сушилки можно воспользоваться следующими советами:

Усиливайте режим отжима на стиральной машине. Менее влажное белье быстрее сушится.

Развешивайте одежду в нежилой комнате.

Открывайте окна, чтобы проветрить помещение и не создавать перенасыщение влагой.

Расправляйте белье максимально. В складках может оставаться лишняя вода.

Если на улице минусовая температура, белье можно сушить на морозе. Мороз даже полезен для ткани – он "убивает" бактерии и грибки. Когда белье замерзнет, не ломайте его и не складывайте прежде чем оно оттает, иначе повредите структуру ткани. Если вы хотите, чтобы белье на морозе не замерзало, добавьте во время стирки немного соли в отсеке стиральной машинки.

Напомним, мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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