Как быстро избавиться от неприятного запаха на кухне: простые способы

Во время приготовления пищи на кухне вытяжка не всегда справляется со своей работой, особенно если вы жарите что-то слишком ароматное. Также если блюдо пригорело – тогда дым может окутать все помещение.

К счастью, с ароматами на кухне можно справиться легко и без особого труда. При этом могут помочь некоторые народные способы борьбы с неприятными запахами.

В первую очередь, стоит устроить кухни проветривания. Еще лучше – сквозняк. Откройте окно и дверь на кухню и приоткройте окно в комнате напротив – свежий воздух быстро начнет курсировать помещением и запахи начнут выветриваться.

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Также можно смочить кухонные полотенца в уксусном растворе и развесить их на кухонных полках.

Можно и поставить на плиту кастрюлю с водой, в которую добавить несколько столовых ложек уксуса. Когда раствор начнет кипеть, пара уксуса начнут "ликвидировать" неприятный запах горелой пищи.

Также поможет ароматизировать кухню кожица от цитрусов – положите на нагретую конфорку кожицу апельсина, мандарина, грейпфрута или лимона и вскоре кухня наполнится легким ароматом какого-нибудь из выбранных вами фруктов.

А еще можно использовать кофейные зерна – их нужно положить на сухую сковороду и немного поджарить.

Помогает впитывать неприятный запах и сода. Надо разложить ее в чашечки или блюдца и поставить в разных уголках кухни.

Попробуйте и мешочки из натуральной ткани, в которые вложите ароматные травы или сушеные цветы. Также можно пропитать их эфирными маслами и разложить по кухне.

А еще благоухающие травы можно насыпать в кастрюлю, залить кипятком и поставить на плиту, включив под кастрюлей маленький огонь. Когда трава закипит, ваша кухня начнет постепенно наполняться ароматами трав.

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