Как быстро начистить много чеснока для холодца: видео-лайфхак

Во время праздничных приготовлений не стоит тратить много времени для того, чтобы начистить много чеснока, который добавляют в мясные блюда и холодец. Есть простые способы, как сделать это быстро.

Например, отделенные от головки несколько зубчиков надо прижать ладонью, покатать по столу, тогда шелуха потрескается и будет отделяться легко.

А еще – отделенные друг от друга зубчики можно сложить в металлическую миску, накрыть ее такой же, и удерживая их друг на друге потрясти 15-20 секунд. Зубчики чеснока должны быть сухими, тогда они легко отшелушивают от шелухи.

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Можно воспользоваться и холодной водой – на 10 минут положите зубчики чеснока, а затем шелуха легко отойдет от ядер.

Опытные повара при чистке чеснока используют нож с широким лезвием. Нужно положить зубчик чеснока на разделочную доску и придавить его плоской стороной ножа, прижав ладонью сверху. После этого шелуха с чеснока легко снимется.

Если эти способы вы уже испытывали и они вам не понравились, я еще один – с использованием микроволновки. Итак, сначала нужно разобрать головку чеснока на зубчики и положить их на блюдце.

Его ставят в микроволновку и включают на 20 секунд. После этого шелуха легко отойдет от ядер чеснока.

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