Как быстро очистить сковороду от нагара с помощью хозяйственного мыла: гениальный лайфхак

В процессе приготовления на сковородах часто образуется неприятный налет, который сложно удалить. Часто обычные губки и агрессивные моющие средства не могут справиться с этой задачей.

Однако опытные хозяйки знают простой и доступный способ решения этой общей проблемы – использование обычного хозяйственного мыла.

Читайте также: Как выбрать безопасную для здоровья сковороду: виды и преимущества антипригарного покрытия

Сначала нужно натереть хозяйственное мыло на терке с мелкими отверстиями, затем равномерно распределить полученную стружку по всей поверхности сковороды. После этого добавьте небольшое количество воды в сковороду так, чтобы мыло было покрыто жидкостью.

Разогрейте сковороду на среднем огне и нагрейте ее, пока мыло полностью не растворится в воде. Этот процесс займет около 7-10 минут. Во время нагревания используйте губку для мытья посуды, чтобы равномерно распределить мыльный раствор на стенках сковороды. Затем просто очистите сковороду губкой с жесткой стороной, чтобы удалить грязь.

Напомним, Мы уже писали, что делать, чтобы к сковородке ничего не прилипло.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!