Как быстро помыть жалюзи не снимая их с окон: простой лайфхак

Как помыть жалюзи на окнах с двух сторон

Жалюзи – это не только стильный декор окон, но и немаловажная часть интерьера, которая помогает регулировать освещение и обеспечивает комфорт в помещении. Однако с течением времени они могут столкнуться с проблемой накопления пыли и загрязнений.

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В этой статье в издании Главред раскрыли некоторые методы и советы, как осуществить эффективную очистку жалюзи дома, сохранив при этом их идеальный вид.

Как быстро и эффективно удалить пыль из жалюзи?

Прежде всего закройте жалюзи так, чтобы ламели были в горизонтальном положении. Затем возьмите мягкую щетку или пылесос с насадкой для мебели и осторожно пройдитесь по каждой ламели. Этот шаг поможет избежать рассеивания пыли в воздухе и сделает вашу уборку более эффективной.

Как лучше мыть жалюзи? Процесс мытья жалюзи без их снятия с окон также достаточно прост. Вам понадобится мягкая тряпка или губка. Смочите ее в теплой воде, добавьте небольшое количество мягкого моющего средства или обыкновенного моющего геля. Переверните ламели, чтобы они были открытыми, и осторожно протрите каждую ламелю с обеих сторон.

Помните, что важно избегать чрезмерного давления во время мытья, чтобы не повредить жалюзи.

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Как мыть жалюзи на окнах без их снятия?

Кроме того, важно обратить внимание на материал жалюзи, ведь разные материалы могут требовать разного подхода к очистке. Если жалюзи изготовлены из пластика или металла, вы можете смыть их водой с помощью лейки или использовать пистолет для полива, добавляя в воду средство для мытья окон. После мытья не забудьте хорошо просушить жалюзи во избежание накопления влаги.

Общие советы:

Периодически очищайте жалюзи от пыли и загрязнений, что поможет сохранить их долговечность и привлекательный внешний вид.

Во избежание повреждений тщательно следуйте инструкциям по уходу, предоставленным производителем жалюзи.

Если у вас возникают сомнения в очистке жалюзи, всегда можно обратиться к специалистам, которые с ними работают профессионально.

Напомним, на стенах может образоваться плесень, однако ее нужно устранить, чтобы не было проблем со здоровьем.

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