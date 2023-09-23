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Как быстро прогнать моль из дома: способы, без использования химии

Диана Бондаренко

Как быстро прогнать моль из дома: способы, без использования химии

Моль – это насекомое, которое наносит значительный вред одежде и другим вещам. Она может легко проникнуть в дом через окна или двери, а иногда его можно принести домой вместе с новыми вещами.

Избавиться от моли бывает сложно, но существует несколько эффективных народных методов, о которых UAportal расскажет.

Генеральная уборка

Прежде чем применять любые средства от моли, необходимо провести генеральную уборку. Это поможет избавиться от личинок моли, которые могут быть скрыты в щелях и складках одежды.

Эфирные масла

Эфирные масла лаванды, елки, герани, полыни, розмарина, гвоздики или лаврового листа имеют сильный запах, отпугивающий моль. Для защиты одежды от моли можно использовать следующие способы:

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  • Разложить на полках шкафа ватные диски, пропитанные эфирным маслом.
  • Развесить в шкафу тканевые мешочки с листьями или цветами этих растений.
  • Добавить несколько капель эфирного масла в стиральный порошок или ополаскиватели для ткани.

Чтобы эфирные масла были эффективны, их нужно использовать регулярно. Ватные диски, пропитанные эфирным маслом, нужно менять еженедельно. Тканевым мешочкам с листьями или цветами растений можно придавать любую форму и размер. Их можно повесить на крючок в шкафу или просто положить на полку.

Также от моли помогают следующие методы:

  • Разложить в шкафу куски фольги или пленки. Моль не любит гладкие поверхности.
  • Заморозить одежду на несколько часов. Это поможет уничтожить личинки моли.
  • Выставить вещи на солнце. Моль не любит яркий свет.

Напомним, ранее мы рассказывали об интересном методе, который может помочь избежать проблемы с муравьями на вашей даче, в частности для этого вам понадобится всего несколько гвоздик.

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