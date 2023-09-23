Как быстро прогнать моль из дома: способы, без использования химии

Моль – это насекомое, которое наносит значительный вред одежде и другим вещам. Она может легко проникнуть в дом через окна или двери, а иногда его можно принести домой вместе с новыми вещами.

Избавиться от моли бывает сложно, но существует несколько эффективных народных методов, о которых UAportal расскажет.

Генеральная уборка

Прежде чем применять любые средства от моли, необходимо провести генеральную уборку. Это поможет избавиться от личинок моли, которые могут быть скрыты в щелях и складках одежды.

Эфирные масла

Эфирные масла лаванды, елки, герани, полыни, розмарина, гвоздики или лаврового листа имеют сильный запах, отпугивающий моль. Для защиты одежды от моли можно использовать следующие способы:

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Разложить на полках шкафа ватные диски, пропитанные эфирным маслом.

Развесить в шкафу тканевые мешочки с листьями или цветами этих растений.

Добавить несколько капель эфирного масла в стиральный порошок или ополаскиватели для ткани.

Чтобы эфирные масла были эффективны, их нужно использовать регулярно. Ватные диски, пропитанные эфирным маслом, нужно менять еженедельно. Тканевым мешочкам с листьями или цветами растений можно придавать любую форму и размер. Их можно повесить на крючок в шкафу или просто положить на полку.

Также от моли помогают следующие методы:

Разложить в шкафу куски фольги или пленки. Моль не любит гладкие поверхности.

Заморозить одежду на несколько часов. Это поможет уничтожить личинки моли.

Выставить вещи на солнце. Моль не любит яркий свет.

Напомним, ранее мы рассказывали об интересном методе, который может помочь избежать проблемы с муравьями на вашей даче, в частности для этого вам понадобится всего несколько гвоздик.

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