Как быстро узнать свой трудовой стаж: три самых легких способа

В Украине есть несколько современных способов проверить свой трудовой стаж. Рассмотрим три самых популярных варианта, позволяющих быстро получить эту важную информацию.

Эти способы очень облегчат жизнь, если нет возможности выйти из дома. Об этом пишет Униан.

Проверка через приложение "Действие"

Один из самых быстрых способов – использование государственного приложения "Действие". Достаточно войти в программу, найти подходящий раздел услуг и получить автоматически сгенерированную справку о страховом стаже. Система мгновенно связывается с базой данных Пенсионного фонда и дает актуальную информацию.

Использование онлайн-банкинга "Приват24"

Приват24 предлагает удобный инструмент для проверки стажа через раздел Услуги. Пользователю нужно выбрать опцию запроса в Пенсионный фонд и указать свой ИНН. Система обработает запрос и предоставит подробную информацию о периодах занятости и уплаченных страховых взносах.

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Обращение в Пенсионный фонд

Традиционный, но надежный способ – непосредственное взаимодействие с Пенсионным фондом Украины. Можно либо посетить местное отделение, либо воспользоваться официальным веб-порталом учреждения. Оба варианта обеспечивают доступ к полной информации о страховом стаже и пенсионных начислениях.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества, поэтому граждане могут выбрать наиболее удобный для себя вариант проверки трудового стажа.

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