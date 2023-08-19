Как часто нужно менять подушку и наволочку: советы дерматологов
Как часто нужно менять подушку и наволочку: советы дерматологов
Медики советуют менять подушку и наволочку регулярно. В противном случае вы будете проблемы с кожей лица.
Об этом пишет Pixel inform.
Читайте также: Как эффективно избавиться от мешков под глазами – советы экспертов
Как часто менять
Дерматологи рекомендуют менять наволочку два-три раза в неделю.
Если у вас чувствительная кожа, то лучшим материалом наволочки для вас будет шелк, ведь он является гироаллергенным. Подушку, согласно советам врачей, следует менять минимум раз в два года.
Напомним, мы уже писали, как сохранить юность кожи.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!