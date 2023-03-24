Как часто поливать тюльпаны, чтобы они цвели дольше: простой лайфхак

Тюльпаны на грядках едва ли не самое лучшее украшение весеннего сада. Для того чтобы они цвели дольше, следует за ними правильно ухаживать.

Опытные огородники советуют время от времени пропалывать сорняки и разрыхлять почву, чтобы корни этих прекрасных цветов имели достаточно кислорода. А еще тюльпаны любят, когда земля хорошо смочена, так что не забывайте периодически поливать их.

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Поскольку побеги тюльпанов появляются почти сразу после таяния снега, земля еще будет влажной, нужно дождаться, пока она подсохнет и запушит ее тяпкой, но осторожно, чтобы не повредить нежные листики. Почва у цветов не должна содержать побегов сорняка, мусора и должна быть мягкой и влажной, потому что корневая система тюльпанов устроена таким образом, что растения не могут получать влагу из глубоких слоев почвы.

Особенно важно не забывать о поливе на стадии бутонизации и цветения, а затем спустя еще две недели после окончания цикла цветения. Еще один момент – во время полива влага должна проникать в почву на всю глубину залегания корневой системы. Объем воды, израсходованной на поливы, в среднем может изменяться от 10 до 14 л на квадратный метр. Желательно при поливе избегать излишнего попадания влаги на листья.

Не прекращайте уход за тюльпанами и после цветения. Кроме поливов, необходимо удалить семенные коробочки, чтобы растение не тратило силы на созревание семян. После цветения тюльпаны поливают около двух недель, а затем количество поливов постепенно сокращают. А когда листья пожелтеют и завянут, можно выкапывать луковицы и класть их на хранение для высадки в следующем сезоне.

Что касается подкормки тюльпанов весной, то можно использовать растворы или сухие смеси удобрений. При проведении сухой подкормки важно, чтобы листья тюльпанов были сухими, поскольку в сочетании с влагой удобрение, попавшее на зеленые части растений, может повредить их.

После разбрасывания удобрения грядку с тюльпанами необходимо обильно полить, чтобы оно растворилось и впиталось в грунт.

Вторую подкормку проводят на стадии бутонизации. В это время удобрение для тюльпанов лучше вносить в виде раствора, содержащего меньше азота и больше калия и фосфора.

Третий этап подкормки необходим для нормального созревания луковиц и закладки цветочных почек и дочерних луковиц в следующем году. После цветения для подкормки берут равные части фосфора и калия в пропорции 1:1 из расчета 30-35 г/м кв. Добавление в раствор немного цинка или бора будет стимулировать рост дочерних луковиц.

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