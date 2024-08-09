Как демобилизироваться родителям ребенка-инвалида

Согласно статье 26, части 12, пунктам 3 и 7 Закона "О воинской обязанности и военной службе", военнослужащий имеет право на увольнение, если он воспитывает ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет и нет другого лица, которое обязано его воспитывать. РБК-Украина вместе с юристом Викторией Кузьменко, специализирующейся на уголовном, военном и семейном праве, рассмотрели детали увольнения с военной службы из-за инвалидности ребенка.

Украинское законодательство, в частности, семейное, определяет, что родители имеют равные права и обязанности по воспитанию детей, независимо от их семейного положения. Также бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки имеют право участвовать в воспитании внуков и правнуков (ч.1 ст. 257 Семейного кодекса Украины).

Виктория Кузьменко отмечает, что закон не содержит четкого определения понятия "нет другого лица, которое обязано воспитывать ребенка". Это позволяет военным частям интерпретировать закон в свою пользу, отказывая в увольнении военнослужащих.

Когда основания для увольнения могут быть нивелированы

Из-за отсутствия четкого определения основания для увольнения с военной службы могут быть нивелированы. Если нет другого лица, обязанного воспитывать ребенка, основанием для увольнения военнослужащего является самостоятельное воспитание ребенка в возрасте до 18 лет.

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Любой родитель несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка может получить отсрочку от военной службы (список заболеваний устанавливается Министерством здравоохранения).

Один из родителей несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, который несет ответственность за прохождение военной службы, является военнослужащим, без требования о том, что "нет другого лица, которое обязано его воспитывать".

Что делать в случае отказа

В случае обоснованного письменного отказа, если для этого есть причина, военнослужащий имеет право обжаловать такой отказ в суде. Суд рассматривает такие дела в отдельном порядке.

Напомним, ранее адвокат объяснила все нюансы оформления отсрочки от мобилизации.

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