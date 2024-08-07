У чоловіків віком від 18 до 60 років з'явився новий обов'язок: що запровадив Уряд

Кабмін вніс зміни до правил перебування на прикордонних територіях, зобов’язавши всіх чоловіків мобілізаційного віку мати при собі військово-облікові документи.

У вівторок, 6 серпня, уряд погодив зміни до Положення про прикордонний режим. Про це написав у своєму Telegram-каналі постійний представник Кабінету міністрів України у ВР України Тарас Мельничук.

У прикордонні не можна перебувати без військового квитка

Згідно з новими правилами, чоловіки у віці від 18 до 60 років мають обов’язок мати при собі документ, що підтверджує їх військовий облік, у періоди проведення мобілізації (крім цільової), дії воєнного стану, під час перебування в межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ. Цей документ може бути пред’явлений у паперовому або електронному вигляді.

Нагадаємо, раніше адвокатка пояснила всі нюанси оформлення відстрочки від мобілізації.

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