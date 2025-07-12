Как 'докупить' пенсионный стаж в 2025 году и сколько это стоит: подробности

Стаж работы не только определяет размер пенсии, но и влияет на возраст, с которого человек может уйти на заслуженный отдых. Это важный показатель для получения пенсии в определенном возрасте.

Для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году, необходимо иметь минимум 32 года страхового стажа. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Для других возрастных категорий установлены следующие минимальные требования:

чтобы выйти на пенсию в 63 года, нужно иметь 22 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет.

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Какова сейчас стоимость одного года страхового стажа

Чтобы зачислился один месяц стажа, необходимо уплатить сумму, равную минимальному страховому взносу. Сейчас это 22% от минимальной заработной платы (8 000 гривен).

Итак, за каждый месяц стажа нужно заплатить:

за 1 месяц – 1 760 гривен;

за год – 21 120 гривен.

Докупить стаж стоит тем, кто имеет низкий официальный доход, поскольку это позволит увеличить размер будущей пенсии. Также это необходимо для тех, кто не приобрел достаточного количества стажа для выхода на пенсию. Кроме того, это может быть полезно для людей, которые проживают за границей, но планируют получать пенсию от Пенсионного фонда Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

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