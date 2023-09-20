Как долго хранить вареные яйца в холодильнике, чтобы они не портились
Знаете ли вы, как долго можно хранить вареные яйца в холодильнике? Вы будете удивлены, узнав, что это будет зависеть, прежде всего, от их состояния.
Эксперты Passeport Santé отметили, что сваренные яйца можно хранить как в скорлупе, так и без. Эти моменты обязательно следует учитывать, если вы хотите 4-7 дней держать в холодильнике этот продукт.
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- Со скорлупой просто дайте остыть яйцам до комнатной температуры и поместите в герметичный контейнер в холодильник.
- Без скорлупы: в этом случае лучше держать их влажными, чтобы они не высохли, если вы их очистите. После охлаждения до комнатной температуры поместите их в герметичный контейнер и накройте впитывающей бумагой или влажной тканью, которую нужно менять ежедневно. Можно хранить в емкости, наполненной водой и не закрытой, ежедневно меняя воду.
Сколько хранится сваренное вкрутую яйцо в холодильнике?
Давайте подробнее рассмотрим два предстоящих сценария:
1. У вашего сваренного вкрутую яйца еще есть скорлупа. Его можно легко хранить в течение 4 дней, если вы хоть немного соблюдаете правила гигиены. Просто храните его в чистой банке и не допускайте попадания под холодную воду. Пористая скорлупа может облегчить размножение бактерий внутри яйца. Никогда не превышайте 1 неделю хранения.
2. У вашего яйца, сваренного вкрутую, больше нет скорлупы. Очищенное яйцо не хранится более 2 дней, если после приготовления его погрузили прямо в холодную воду. Так что не забывайте потреблять их быстро, чтобы они не оказались на дне вашего мусорного бака.
Как узнать, что яйцо все еще пригодно для употребления и не испортилось ли оно?
Чтобы узнать, свежее яйцо, не нужно долго думать в поисках безумных решений. Теста через несколько секунд будет достаточно! Опустите сырое яйцо в салатницу или в другую глубокую емкость, наполненную водой. После этого вы сможете определить свежесть яйца по положению:
- Если яйцо останется на дне, еще свежее.
- Если он стоит вертикально, его нужно немедленно съесть.
- Если яйцо поднимется на поверхность, оно испортилось. Также проверьте срок годности, указанный на коробке.
Напомним, что котлеты получатся невероятно вкусными и нежными, если добавить в фарш секретные ингредиенты. Об этих продуктах знают далеко не все кулинары.
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